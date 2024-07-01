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Giriş Tarihi: 1.7.2024

Avrupa Sabah’tan şifreli kanala çağrı: Bu maçı da şifresiz ver

TEVFİK KARA
Avrupa Sabah’tan şifreli kanala çağrı: Bu maçı da şifresiz ver

Türkiye’nin şampiyonda Avusturya ile karşılaşacağı mücadelenin şifreli kanaldan verilmesine tepki yağdı. Almanya’da yaşayan tüm Türkler adına Magenta TV’ye maçı şifresiz vermesi çağrısı yapıyoruz

'İSTEKLERİNİ DİKKATE ALIN'
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya ile çeyrek final için mücadele edeceği karşılaşma, şifreli kanaldan yayınlanacak. Tüm maçları ARD ve ZDF gibi kamu kanallarından takip eden Almanyalı Türkler adına Avrupa SABAH olarak yayıncı kuruluş olan Magenta TV'ye çağrıda bulunuyoruz; "Türk futbolseverlerin isteğini dikkate alın ve bu maçı da şifresiz yayınlayın."




RENKLİ GÖRÜNTÜ BOZULMASIN
Mücadelenin şifreli kanalda yayınlanacak olması dolayısıyla meydanlara kurulan dev ekranlardan maç takibi de mümkün olmayacak. Şampiyonaya taraftar olarak renk katan, sokakları şenlendiren Türkler, maçın şifreli yayınlanmasıyla evlerine kapanacak. Şampiyonanın renkli görüntüsü bozulacak. Bu amaçla da maçın şifresiz vermesini rica ediyoruz. Kaybeden değil kazanan taraf olursunuz.

TÜRKİYE MAÇINI SEÇTİLER
Magenta TV'nin, turnuva öncesinde tüm maçların yayın hakkını alması ve kamu yayıncılarının alt lisansa sahip olması nedeniyle Salı günü Leipzig'de oynanacak Türkiye – Avusturya maçı sadece yayıncı kuruluşta gösterilecek. Magenta TV, maçlardan birini özel olarak yayınlayacağını açıklamıştı. TV, "Ülkede 3,5 milyon Türk yaşıyor", "En heyecanlı maç bu" gerekçeleriyle tercih hakkını Türkiye-Avusturya maçından yana kullandı.
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Avrupa Sabah’tan şifreli kanala çağrı: Bu maçı da şifresiz ver
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