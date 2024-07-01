Avrupa Sabah’tan şifreli kanala çağrı: Bu maçı da şifresiz ver

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya ile çeyrek final için mücadele edeceği karşılaşma, şifreli kanaldan yayınlanacak. Tüm maçları ARD ve ZDF gibi kamu kanallarından takip eden Almanyalı Türkler adına Avrupa SABAH olarak yayıncı kuruluş olan Magenta TV'ye çağrıda bulunuyoruz; "Türk futbolseverlerin isteğini dikkate alın ve bu maçı da şifresiz yayınlayın."Mücadeleninşifreli kanalda yayınlanacak olması dolayısıyla meydanlara kurulan dev ekranlardan maç takibi de mümkün olmayacak. Şampiyonaya taraftar olarak renk katan, sokakları şenlendiren Türkler, maçın şifreli yayınlanmasıyla evlerine kapanacak. Şampiyonanın renkli görüntüsü bozulacak. Bu amaçla da maçın şifresiz vermesini rica ediyoruz. Kaybeden değil kazanan taraf olursunuz.Magenta TV'nin, turnuva öncesinde tüm maçların yayın hakkını alması ve kamu yayıncılarının alt lisansa sahip olması nedeniyle Salı günü Leipzig'de oynanacak Türkiye – Avusturya maçı sadece yayıncı kuruluşta gösterilecek. Magenta TV, maçlardan birini özel olarak yayınlayacağını açıklamıştı. TV, "Ülkede 3,5 milyon Türk yaşıyor", "En heyecanlı maç bu" gerekçeleriyle tercih hakkını Türkiye-Avusturya maçından yana kullandı.