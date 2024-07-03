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Giriş Tarihi: 3.7.2024

AfD’li üyelere silah yasağı

Cengiz PARLAYAN
AfD’li üyelere silah yasağı

Almanya’da mahkeme, AfD üyelerinin silah ruhsatını iptal etti. Mahkeme, anayasaya aykırı eğilimdeki parti üyelerini ‘güvenilmez’ diye niteledi

224 SİLAHA SAHİPTİLER
Düsseldorf İdare Mahkemesi, ırkçı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi bir çiftin silah ruhsatlarının iptalini onadı. 224 silaha sahip olan çift, ruhsatlarını geri almak için açtıkları davayı kaybetti. Mahkeme, Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin AfD'yi izlemesine atıfta bulundu.

'ÜYELERE GÜVENİLMEZ'
Kararda, "Federal Anayasayı Koruma Dairesi bir partiyi anayasaya aykırı eğilimler açısından şüpheli olarak sınıflandırırsa, üyeleri silah kanunu açısından güvenilmez sayılır" ifadesi yer aldı. Davacı çift, tüm silahları ve mühimmatı teslim etmek veya imha etmekle yükümlü de kılındı.
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AfD’li üyelere silah yasağı
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