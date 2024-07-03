AfD’li üyelere silah yasağı

Düsseldorfİdare Mahkemesi, ırkçı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi bir çiftin silah ruhsatlarının iptalini onadı. 224 silaha sahip olan çift, ruhsatlarını geri almak için açtıkları davayı kaybetti. Mahkeme, Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin AfD'yi izlemesine atıfta bulundu., "Federal Anayasayı Koruma Dairesi bir partiyi anayasaya aykırı eğilimler açısından şüpheli olarak sınıflandırırsa, üyeleri silah kanunu açısından güvenilmez sayılır" ifadesi yer aldı. Davacı çift, tüm silahları ve mühimmatı teslim etmek veya imha etmekle yükümlü de kılındı.