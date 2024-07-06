FETÖ’nün kredisi tükenmeye başladı

Berliner Morgenpost'un, "Siyasiler çok mu naif davranıyor?" başlıklı haberinde FETÖ örgütü lideri Gülen'in Almanya'da "Gülen Cemaati" adıyla pazarladığı örgüt mercek altına alındı. FETÖ kurumlarını ziyaret eden siyasilerin doğru adım atıp atmadığı sorgulandı, "Eğitim ve hoşgörü idealleri madalyonun bir yüzü" denildi.Haberde, "Siyasiler bu kurumlarla yakın ilişki kurarak onları meşru ortaklar olarak normalleştiriyor" ifadesi kullanıldı. FETÖ'nün sıkça eleştirel haberlere maruz kaldığı aktarıldı, "Eski üyeler, tarikat benzeri yapı ve beyin yıkama faaliyeti hakkında konuştu" denildi. Örgütün, mağdur rolü yapabildiğine işaret edildi.Aleyhte yapılan haberlere rağmen 2016'dan sonra örgüt üyelerinin "Erdoğan mağdurları" olarak görülmeye başlandığı belirtilen haberde, antropolog Kristina Mashimi'nin görüşlerine de yer verildi. Mashimi, "Birçok politikacının bu kadar bilgisiz olması üzücü. Google araması bile daha fazla bilgi sağlayabilir" dedi. BERLİNSİYASET bilimci Gülistan Gürbey, Alman siyasilerin örgüte yakınlığını "naif ve sorumsuzca" diye nitelendirdi. Örgütün otoriter, siyasi güç peşinde koşan, kendi değer yargılarına göre homojen toplum oluşturmak isteyen yapı olduğunu söyleyen Gürbey, "Kadrolaşma, Türkiye'de de önemli stratejileriydi. Almanya, yeni merkez haline geldi" dedi.