FDP, din dersinin kaldırılmasını istedi

Almanya'dahükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı, okullardaki İslam din dersinin tamamen kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Parti, dersinin başarısız olduğunu öne sürüp yerine etik dersi getirilmesi gerektiğini savundu. FDP Grup Başkanı Henning Höne, derse katılım olmadığını ve öğretmen bulunmadığını ileri sürdü.HÖNE, "Devam eden işleyişte reformun mümkün olmadığına ve din dersini durdurup uzun vadeli bir çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. İslam din dersinin yerine, tüm çocukların katılması gereken zorunlu etik dersi olmalı" diye konuştu. Müslüman ebeveyn dernekleri ise dersin iptalinin gündemden düşmesi gerektiğini belirtti.