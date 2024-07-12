Bozkurt selamı avı başlattılar

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Avusturya maçı galibiyetine sevinirken yaptığı bozkurt selamının ardından Almanya'da bu selamı verenlere yaptırım uygulanmaya başlandı. Münster bölgesinde amatör kümedeki TuS Freckenhorst'a transfer olan kaleci Tayyip Demir'in (25) Türkiye- Hollanda maçında bozkurt selamı fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine kulübü Demir'i süresiz kadro dışı bıraktı.KULÜP sözcüsü Dr. Friedhelm Adam, "Tayyip Demir'i yeni transfer etmiştik. Ondan çok şeyler bekliyorduk. BerlinW'deki Türkiye-Hollanda maçından sonra medyaya bozkurt işaretiyle fotoğrafları düşünce bir anda gündem değişti. Tayyip'i görüşmeye çağırdık ve kendisine şu anda antrenmanlara katılmasının ve oynamasının doğru olmayacağını söyleyerek süresiz kadro dışı bıraktığımızı bildirdik" açıklaması yaptı.TAYYİP Demir ise ırkçı olmadığını ve bozkurt selamının da bir partiye mal edilmemesi gerektiğini belirtti, "Her türlü ırkçılığa, kin ve nefrete karşıyım. Benim en samimi olduğum ve çocukluk arkadaşım Kürt kökenli. Alman arkadaşlarımın arasında büyüdüm. Medyaya düşen ve haber konusu olan fotoğrafımın kesinlikle ırkçılık ve siyasi bir partiyle bağlantısı yok. Amacım kimseyi provoke etmek değildi" dedi.