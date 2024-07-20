Karsu’dan masal gibi kına gecesi

NikÂh masasına oturmak için gün sayan şarkıcı Karsu Dönmez (34), geçtiğimiz gün Hollanda'da kına gecesi yaptı. Sosyal medya hesaplarından gecenin fotoğraflarını paylaşan Karsu, duygularını 'Masal gibi bir geceydi' diyerek dile getirdi. Şarkıcı paylaşımında, 20 yıl önce annesinin 'nasıl istiyorsan öyle bir düğün yap' dediğini hatırlattı ve "Küçük bir düğün istiyor, kına gecesi istemiyordum. Annem 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi. Mike kına gecesi istedi ve kabul ettim" dedi. Karsu, "Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altını verdi. Mike en sevdiğim şarkıyı benim için söyledi. Sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım" diye duygularını paylaştı. AMSTERDAM