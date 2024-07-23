Kadın yönetici sayısı arttı

BORSA şirketlerinin yönetim kademelerindeki kadın oranı, son araştırmalara göre hiç olmadığı kadar yüksek çıktı. 2024 Mayıs ayında, incelenen 180 şirketin denetim kurullarındaki pozisyonların yüzde 37.3'ü kadınlarla dolduruldu. Oran 2023 yılında yüzde 35.3'tü. Yönetim kurullarında ise şirketler yüzde 19.3 kadın oranına ulaştı. Bu bir önceki yıla göre bir puanlık artışı işaret etti. 2016'dan beri denetim kurullarında yüzde 30 kadın kotası zorunlu. Bu yasa, şu ana kadar iki binden fazla çalışanı olan borsaya kayıtlı ve eşit katılımlı şirketler için geçerli. Araştırmayı yapan Fidar'a göre, incelenen 65 şirketin yönetim kurulunda tek bir kadın bile yoktu. FRANKFURT