İkinci el ürüne rağbet arttı

Ülkede her dört kişiden biri tasarruf etmek ve sürdürebilirliğe katkı sağlamak amacıyla ikinci el ürün satın almaya başladı. Idolo'nun 2024 Tasarruf Raporu'na göre, yılın ilk çeyreğinde, 2023'ün aynı dönemine göre ikinci el ürünler yüzde 16 daha fazla talep gördü. 2022 ile kıyaslandığında ise fark yüzde 51 olarak rapora yansıdı. Katılımcıların yüzde 77'si harcadıkları paraya daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Yüzde 57 oranına kadar tasarrufun mümkün olduğu da raporda ele alındı. Kıyafet ve elektronik eşya en popüler ikinci el ürünler oldu.