‘Türk müsün?’ diye sorup saldırıyorlar

Avusturya'nınbaşkenti Viyana'da son günlerde maskeli grupların ortaya çıkıp Türk gençlerine saldırması endişeye yol açtı. 20 Temmuz günü Rehnbahnweg'de 18 yaşındaki Enes Erbaşı'ya, yüzleri maskeli yedi kişilik grup saldırdı. Önceki gün ise Onur Börekçi (20), demir çubuklu, bıçaklı saldırıya uğradı.Akşamsaatlerinde marketten çıktığı sırada telefonunun çaldığını dile getiren Enes Erbaşı, "Türkçe konuşuyordum. Yanıma yaklaşan siyah giyimli, yüzleri maskeli 7 kişi, söylediklerimi tekrar ediyordu. Kötü niyeti sezince uzaklaşmaya çalıştım. Peşimden gelip demir çubukla kafama vurdular. Görgü tanıkları yardıma koştu" dedi.Perşembeakşamı çalıştığı kuaförden çıkıp evine gitmekte olan Onur ise "Metroya bineceğim sırada dört kişilik grup yanıma gelip Türk olup olmadığımı sordu. 'Evet' dediğim anda saldırdılar. Karşılık verdim. Kısa sürede 18 kişi oldular. Kafama bıçak darbesi aldım. Demir çubukla da vurdular" diye saldırıyı anlattı.Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, saldırı hakkında bilgi sahibi olur olmaz gençlerle iletişime geçti. Sorumluların mutlaka yakalanmasını talep eden Ceyhun, Enes Erbaşı ve Onur Börekçi'yi büyükelçiliğe davet etti. Enes ve Onur, "Tüm süreçte büyükelçimiz bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz" dedi. Avusturya basını ise son günlerde Suriyeliler, Çeçenler ve Türkler arasında gerginliğin tırmandığını yazdı.