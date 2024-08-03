8 milyon dizel araç tehlikede

ALMANYA'NIN Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda (ABAD) devam eden ve emisyon değerleriyle ilgili bir dava konusunda uyarıda bulundu. Bakan, Almanya'da dört ila 8 milyon dizel aracın kullanım dışı kalabileceğini ifade etti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazıp acil açıklama istedi.ENDİŞE içinde olduğunu söyleyen Bakan, hızlı hareket edilmesini istedi. Davaya göre, egzoz salım gazı değerleriyle sınıflandırılan dizel araçlarda Euro 5 ve Euro 6 normunda olanlar, yüklü ve yokuş yukarı yol alırken saldıkları gaza göre değerlendirilebilir. Şayet bu yönde karar çıkarsa, milyonlarca araç kullanım dışı kalabilecek.