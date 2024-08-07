1.3 milyon emekli işini bırakamıyor

Sol Parti'nin Federal Meclis'e verdiği soru önergesini yanıtlayan Hükümet, ülkede 18.6 milyon yaşlı emeklisinin 1.3 milyonunun ek olarak çalıştığını açıkladı. Yaşlılık maaşına ek gelir elde edenlerin büyük bir kısmının (1 milyon) yarı zamanlı işlerde, 300 bininin ise tam zamanlı işlerde çalıştıkları aktarıldı. Bu kişilerin farklı motivasyonlarla çalıştıkları da ifade edildi.Emeklileri çalışmaya iten sebeplerin başında finansal nedenler, işten keyif almak, anlam bulmak ve diğer insanlarla iletişim kurmak geliyor. Almanya'da en az 35 yıl sigortalı çalışan biri ortalama 1400 euro maaş alıyor. Sol Parti Milletvekili Matthias W. Birkwald, durumu "Birçok emeklinin çalışmak zorunda kalması katlanılmaz durum" diye eleştirdi. FRANKFURT