Belediyeler borç batağında

Alman Hükümeti'nin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), borç batağındaki belediyelerin bir an önce eski borçlarından kurtulmasını istedi. SPD, gerekli anayasa değişikliği için Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) çağrıda bulundu ve ilgili belediyelere bu yasama döneminde kapsamlı bir yardım sağlanması gerektiğinin altını çizdi.SPD'NİN önerisine göre, federal hükümet ve eyaletlerin ortak bir çaba ile belediyelerin aşırı likidite kredilerinin yarısını üstlenmesi gerekiyor. SPD, "Tüm federal eyaletler ve partilerin çözüm arayışında olmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı, sorunun olası siyasi oyunlar için fazla büyük olduğunu ifade etti. FRANKFURT