Dört havalimanını daha felç ettiler

Berlin, Stuttgart, Nürnberg ve Köln/Bonn havalimanları dün yine iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu. Tel örgüleri kesip piste ulaşan Letzte Generation (Son Nesil) adlı grup üyeleri, kendilerini piste yapıştırdı. Eylemin başladığı saatte havalimanlarında kalkış ve inişler durdu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından eylemcilere sert tepki gösterdi. Bakan, "Bu eylemler, tehlikeli ve aptalca. Ağır hapis cezaları önerdik" dedi ve havalimanlarını çok iyi koruma konusunda yükümlü kılacaklarını söyledi. KÖLN