Solingen’de terör şoku

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Solingen'deki saldırı ülkede şoke etkisi yarattı. Saldırıda 56 ve 67 yaşında iki erkek ve 56 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Cuma gecesi şenlik alanında konser verildiği sırada yaşanan saldırıda 8 kişi yaralandı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kısa süre içinde tüm şehirde yoğun güvenlik önlemleri alırken, üst üste baskınlar düzenledi.Polis her yerde saldırganı ararken, terör saldırısını DEAŞ üstlendi. DEAŞ, "Solingen'de Hıristiyanların etkinliğindeki saldırıyı bir DEAŞ askeri gerçekleştirdi. Filistinlilerin ve diğer Müslümanların öcü alındı" açıklamasını yaptı. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, her yerde aranan zanlının cumartesi gecesi teslim olduğunu bildirdi. Saldırganın İssa al H. isimli Suriyeli bir mülteci olduğu açıklandı.Saldırganın üstü başı kan içinde kendisini arayan bir devriye aracının önünü kesip "Aradığınız kişi benim" diyerek teslim olduğu bildirildi. H.'nın henüz iki yıl önce, 2022'de Almanya'ya gelerek Bielefeld kentinde iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Alman basını, saldırgan hakkında 2023 yılının başında geldiği ilk ülke olan Bulgaristan'a sınırdışı edilme kararı verildiğini yazdı. Buna rağmen saldırganın ülkeden gönderilmemesi tepkilere yol açtı.