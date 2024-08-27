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Giriş Tarihi: 27.8.2024

Solingen yas tutuyor

Solingen kentinin 650. kuruluş yıldönümünde 3 kişinin öldürülmesi kenti yasa boğdu. Yüzlerce kişi, terör saldırısının meydana geldiği yere çiçek bıraktı

Solingen yas tutuyor
Marktplatz meydanındaki terör saldırısında 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş, 4'ü ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Zanlı İssa al Hasan teslim olurken, yüzlerce kişi meydana giderek çiçek bıraktı. Terörü kınayan vatandaşlar, mum yakıp saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

BAŞSAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Terör saldırısının zanlısı olarak gözaltına alınan İssa al Hasan ise sorgulanmak üzere Federal Başsavcılığın bulunduğu Karlsruhe kentine götürüldü. Zanlı, ellerinden ve ayaklarından kelepçeli olarak iki polis eşliğinde helikopterle savcılığa teslim edildi. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.
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Solingen yas tutuyor
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