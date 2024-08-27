Solingen yas tutuyor

Marktplatz meydanındaki terör saldırısında 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş, 4'ü ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Zanlı İssa al Hasan teslim olurken, yüzlerce kişi meydana giderek çiçek bıraktı. Terörü kınayan vatandaşlar, mum yakıp saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.Terör saldırısının zanlısı olarak gözaltına alınan İssa al Hasan ise sorgulanmak üzere Federal Başsavcılığın bulunduğu Karlsruhe kentine götürüldü. Zanlı, ellerinden ve ayaklarından kelepçeli olarak iki polis eşliğinde helikopterle savcılığa teslim edildi. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.