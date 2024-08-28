DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

Solingen'de yapılan anma törenine Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Ren Vestfalya Birliği Başkanı Erhan Akyol ve Solingen Merkez Camii Dernek Başkanı Osman Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve cami cemaati katıldı. Akyol saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı.DİTİB de bir kınama mesajı yayımladı. "Solingen'de hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "Korkunç bıçaklı saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara şifa, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" denildi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.