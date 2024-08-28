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Giriş Tarihi: 28.8.2024

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB, Solingen’deki terör saldırısında ölenler için düzenlenen anma programına katıldı. DİTİB, saldırıyı kınadı, üyeler olay yerine çiçek bıraktı

İbrahim TAŞ
DİTİB’den Solingen saldırısına kınama
ÇİÇEK BIRAKTILAR
Solingen'de yapılan anma törenine Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Ren Vestfalya Birliği Başkanı Erhan Akyol ve Solingen Merkez Camii Dernek Başkanı Osman Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve cami cemaati katıldı. Akyol saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı.

TAZİYE YAYINLADI
DİTİB de bir kınama mesajı yayımladı. "Solingen'de hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "Korkunç bıçaklı saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara şifa, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" denildi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.
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DİTİB’den Solingen saldırısına kınama
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