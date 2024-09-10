Alman sağlık sistemi savaşa hazırlanıyor

Ülkede sağlık sisteminin krizlere hazırlıklı olmadığını koronavirüs döneminde gördüklerini belirten Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, çalışma başlatılacağını açıkladı. Bakan Lauterbach, "Sağlık sistemi için de bir dönüşüme ihtiyacımız var. Hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil" dedi.RUS tehdidine işaret eden bakan, sağlık sistemini olası askeri çatışmalara hazırlamak istediklerini söyledi. Bakan, "Askeri bir çatışmaya hazırlanmadığımızı ve sonra da bunun gelmeyeceğini söylemek aptalca olur. Kriz durumunda her doktor, her hastane ne yapacağını bilmeli" diye konuştu.