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Giriş Tarihi: 10.9.2024

Alman sağlık sistemi savaşa hazırlanıyor

Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sağlık sistemini hasarlarıyla doğuyor olası askeri çatışmalara hazırlamak istediklerini belirtti. Bakan, “Dönüşüme ihtiyacımız var” dedi

Cengiz PARLAYAN
Alman sağlık sistemi savaşa hazırlanıyor
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Ülkede sağlık sisteminin krizlere hazırlıklı olmadığını koronavirüs döneminde gördüklerini belirten Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, çalışma başlatılacağını açıkladı. Bakan Lauterbach, "Sağlık sistemi için de bir dönüşüme ihtiyacımız var. Hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil" dedi.

HERKES NE YAPACAĞINI BİLMELİ
RUS tehdidine işaret eden bakan, sağlık sistemini olası askeri çatışmalara hazırlamak istediklerini söyledi. Bakan, "Askeri bir çatışmaya hazırlanmadığımızı ve sonra da bunun gelmeyeceğini söylemek aptalca olur. Kriz durumunda her doktor, her hastane ne yapacağını bilmeli" diye konuştu.
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Alman sağlık sistemi savaşa hazırlanıyor
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