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Giriş Tarihi: 11.9.2024

VW’den acı itiraf: Çok zordayız

Otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya’da da fabrika kapatma ve personel çıkarma planları yapamaya başladı. Şirketin üst yöneticisinden acı bir itiraf geldi

VW’den acı itiraf: Çok zordayız
PASTA KÜÇÜLDÜ
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Oliver Blume, çok zor durumda olduklarını belirterek, "Avrupa'da daha az araç satın alınıyor, Asya'dan yeni rakipler pazara güçlü giriyor. Pasta küçüldü. Avrupa otomotiv endüstrisi görülmemiş derecede zor durumda" dedi.

ORTAM ZORLAŞTI
Blume, "Ekonomik ortam özellikle VW markası için daha da zorlaştı. Maliyet düşüşleri yeterli değil" dedi. Grubun VW markası için büyük tasarrufa gitmesi gerektiğini kaydeden CEO, planlı çıkışların tasarruf hedefleri için yeterli olmadığını belirtti, fabrika kapatmaktan söz etti. Fatih YILMAZ
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VW’den acı itiraf: Çok zordayız
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