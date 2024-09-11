VW’den acı itiraf: Çok zordayız

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Oliver Blume, çok zor durumda olduklarını belirterek, "Avrupa'da daha az araç satın alınıyor, Asya'dan yeni rakipler pazara güçlü giriyor. Pasta küçüldü. Avrupa otomotiv endüstrisi görülmemiş derecede zor durumda" dedi.Blume, "Ekonomik ortam özellikle VW markası için daha da zorlaştı. Maliyet düşüşleri yeterli değil" dedi. Grubun VW markası için büyük tasarrufa gitmesi gerektiğini kaydeden CEO, planlı çıkışların tasarruf hedefleri için yeterli olmadığını belirtti, fabrika kapatmaktan söz etti. Fatih YILMAZ