Katharina’nın dili zehir saçıyor

Alman Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge, göç tartışmaları sırasında grubu adına konuşurken nefret söyleminde bulundu. Dröge sözlerinin arasında, "İslam'ın zehri sadece yurt dışındaki insanlara değil, buradaki insanlara da ulaşıyor" ifadesini kullandı ve radikalleşmeyle mücadelede daha güçlü tavır alınması gerektiğini söyledi.ÜLKESİNDE yaşayan milyonlarca Müslüman'ı yok sayan Dröge, "İnternetteki radikalleşmeye karşı daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerekiyor" dedi. Hükümet ortağı bir partiden gelen bu açıklama büyük tepki çekti. Sosyal medyada Dröge'nin bu sözleri 'Irkçı' olarak yorumlandı. Yorumlar arasında, 'AfD'den daha radikal hale gelmişler', 'Nefreti körüklediler' ifadeleri yer aldı.HIZINI alamayan Dröge, Birlik Partileri'ni (CDU/CSU) göç tartışmalarında "mantıksız siyaset" yapmakla suçladı. Dröge, "Mantıklı bir diyaloğa hiç ilgi duymadılar ve bu kaçırılmış büyük bir fırsattır. Bu ülkedeki vatandaşlar haklı olarak herkesin çocuk gibi kum havuzuna oturup 'Eğer sadece ben karar vermezsem, oyunu bırakırım' demesini beklemiyor" sözleriyle CDU/CSU'ya yüklendi. FRANKFURT