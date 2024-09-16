Schengen resmen askıya alındı

Düzensizgöçü kontrol altına almak isteyen Almanya, Schengen Anlaşması'nın sağladığı serbest dolaşımı geçici olarak durdurarak tüm kara sınırlarında sıkı denetimlere başladı. Alman yasalarına göre, sınır polisleri vizesi olsa bile "güvenlik riski" gerekçesiyle ülkeye girişi engelleyebilecek. Kontroller, tüm kara sınır kapılarında gerçekleştirilecek.Buna göre Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan kara veya demiryolu ile gelenler denetim altına alınacak. Avusturya ile sınırdaki kontroller 11 Kasım 2024'e, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında ise 15 Aralık 2024'e kadar sürecek. Bu sürelerin gerektiğinde üç yıla kadar uzatılabileceği belirtiliyor.