Sıla yolunda sezonu kapattık

Avrupalı Türklerin güvenli yolculuk yapması için Sırbistan'da Hotel Moment ile anlaşıp hizmet istasyonu kuran SABAH, Niş ile Belgrad arasında bulunan tesislerde tam 3 ay süreyle görev yaptı. 15 Haziran'da hizmet vermeye başlayan tesislerde görevli arkadaşımız Mustafa Akbaba, sezon boyunca yola çıkanların her türlü sorununa çözüm bulmak için yardımcı oldu. SABAH'ın Sıla Yolu Tesisleri'nin bulunduğu Velika Plana'daki Hotel Moment'in sahibi Zlatko Nikolic ise, "SABAH ile yine güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Türk vatandaşlarına yardım ve hizmette güzel işler yaptık" dedi. /