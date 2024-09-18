Kış gelmeden ilaç sıkıntısı başladı

Almanya Eczacılar Birliği, her iki reçeteden birinde sorun yaşandığını açıkladı. Birlik antibiyotik, diyabet, kanser ve dolaşım sistemi hastaları için en az 1600 ilaca ulaşmakta sıkıntı çekildiğini bildirdi. Geçen yıl kışta da aynı sorun yaşanmıştı. Bu kez sorun erken başladı. İlaçların çoğunun yurtdışından temin edildiği, eczanelerin teslimat darboğazından şikâyetçi olduğu aktarıldı.Birliğin verilerine göre ilaçların yüzde 41'i Hindistan'dan, yüzde 13'ü Çin'den geldi. Yüzde 33'ü, Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinden tedarik edildi. Hessen Eczacılar Birliği Başkanı Holger Seyfarth, solunum yolu enfeksiyonu görülen mevsimin daha başlamadığını hatırlatarak, çocuklara yönelik birçok antibiyotikte sorun olduğunu söyledi.