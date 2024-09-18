Mutfağın yıldızları fuarda buluştu

Sosyal medya fenomenleri Sally lakaplı Saliha Özcan ve Ayşe's Kitchen adlı instagram hesabının sahibi Ayşe Şen, dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı İFA Berlin'de bir araya geldi. Verdikleri yemek ve pasta tarifleriyle sosyal medyada milyonlarca hayranı olan Saliha Özcan ve Ayşe Şen, fuarda hem yemek yaptı, hem de birlikte "Deutschland Kocht" isimli yemek yarışmasının jüri koltuğuna oturdu. Şen, hayranlarıyla birebir görüşmenin kendisini her zaman mutlu ettiğini belirtti, "Gösterilen yoğun ilgi beni duygulandırdı" dedi. Şen, çekilişle 70 talihli kişiye yemek kitabını imzaladı.