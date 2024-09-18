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Giriş Tarihi: 18.9.2024

Mutfağın yıldızları fuarda buluştu

Pasta ve yemek tarifleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan Saliha Özcan ve Ayşe Şen, ev aletleri fuarı İFA’da boy gösterdi. İki fenomene ilgi çok yoğun oldu

Fatih YILMAZ
Mutfağın yıldızları fuarda buluştu
Sosyal medya fenomenleri Sally lakaplı Saliha Özcan ve Ayşe's Kitchen adlı instagram hesabının sahibi Ayşe Şen, dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı İFA Berlin'de bir araya geldi. Verdikleri yemek ve pasta tarifleriyle sosyal medyada milyonlarca hayranı olan Saliha Özcan ve Ayşe Şen, fuarda hem yemek yaptı, hem de birlikte "Deutschland Kocht" isimli yemek yarışmasının jüri koltuğuna oturdu. Şen, hayranlarıyla birebir görüşmenin kendisini her zaman mutlu ettiğini belirtti, "Gösterilen yoğun ilgi beni duygulandırdı" dedi. Şen, çekilişle 70 talihli kişiye yemek kitabını imzaladı.
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Mutfağın yıldızları fuarda buluştu
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