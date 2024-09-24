Yatsıya kadar camide kaldılar

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Attendorn kentinde geleneksel hale getirilen barış yürüyüşü yapıldı. Şehir merkezinde başlayıp DİTİB Attendorn Camisi'nde sona eren yürüyüşe çok sayıda Alman ve Türk katıldı. Cami Derneği Başkanı Hasan Çolak, "Her yıl yürüyüşe şehirdeki okullar, kiliseler, diğer kurum ve kuruluşlar katılıyor" dedi.ÇOLAK, "Katılımcıları camimizde misafir ediyoruz. Onlara ikramda bulunduk. Yatsı namazına kadar sohbet gerçekleştirdik. Misafirler camiden ayrılmak istemedi. 'Kapatıyor, eve gidiyoruz' deyince kalktılar. Çift taraflı uyumun güzel örneğini yaşadık. Belediye Başkanımız Christian Pospischil de camimizdeydi" diye konuştu.