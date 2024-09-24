Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Yatsıya kadar camide kaldılar
Giriş Tarihi: 24.9.2024

Yatsıya kadar camide kaldılar

Attendorn’da şehir merkezinden camiye barış yürüyüşü gerçekleştirildi. Almanlar, yürüyüşten sonra sohbeti sevince yatsıya kadar camide kaldı

TEVFİK KARA
Yatsıya kadar camide kaldılar
GELENEKSEL HALE GELDİ
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Attendorn kentinde geleneksel hale getirilen barış yürüyüşü yapıldı. Şehir merkezinde başlayıp DİTİB Attendorn Camisi'nde sona eren yürüyüşe çok sayıda Alman ve Türk katıldı. Cami Derneği Başkanı Hasan Çolak, "Her yıl yürüyüşe şehirdeki okullar, kiliseler, diğer kurum ve kuruluşlar katılıyor" dedi.

BAŞKAN DA CAMİDEYDİ
ÇOLAK, "Katılımcıları camimizde misafir ediyoruz. Onlara ikramda bulunduk. Yatsı namazına kadar sohbet gerçekleştirdik. Misafirler camiden ayrılmak istemedi. 'Kapatıyor, eve gidiyoruz' deyince kalktılar. Çift taraflı uyumun güzel örneğini yaşadık. Belediye Başkanımız Christian Pospischil de camimizdeydi" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatsıya kadar camide kaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA