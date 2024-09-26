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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Kumsal’ın yaşam umudu Türkiye

Kumsal, iki yaşındayken böbrek kanserine yakalandı ve böbreği alındı. Kanser vücuda yayılınca Alman doktorlar, Kumsal’dan ümidi kesti ancak ailesi Türkiye’de tedavi ettirmenin yollarını arıyor

Cengiz PARLAYAN
Kumsal’ın yaşam umudu Türkiye
Henüz dört yaşında olan Kumsal Çankaya, iki yıldır yaşam savaşı veriyor. Münster Üniversite Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Kumsal'dan Alman doktorlar ümidi kesip evine gönderince, ailesi durumu kabullenemeyip Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Yasin ve Özlem Çankaya çifti, "Bize 'Kızınızla son günlerini doya doya geçirin' dendi. Bunu anne baba olarak kabullenemiyoruz" diye konuştu.




'TÜRKİYE SON ŞANSIMIZ'
Çankaya çifti, Türkiye'de tedaviyi son şans olarak gördüklerini ifade etti ve içinde bulundukları çaresizliği "Kumsal ancak ambulans uçak ile sevk edilebilecek durumda. Devletimizden yardım bekliyoruz" sözleriyle anlattı. Anne Özlem Çankaya, kızının kansere yakalandığını iki yıl önce memleketleri Samsun'da gittikleri tatilde öğrendiklerini söyledi ve "Ateşlenince doktora götürmüştük" dedi.

TEDAVİYİ SONLANDIRDILAR
Samsun'da doktorların kan tahlillerinde anormallik tespit ettiklerini anlatan anne, "Böbreğinde kitle olduğu belirlendi, kanser teşhisi kondu ve böbreği alındı. Tedavisi Münster Üniversite Hastanesi'nde devam etti. Kanser hücrelerinin vücuduna yayıldığı söylendi. Kemoterapiyle düzelme başladı. Karaciğerinde diyaframa yapışık yeni kitle tespit edildi ve ameliyat yapılmadı. Eve götürmemiz istendi" diye konuştu.

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Kumsal’ın yaşam umudu Türkiye
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