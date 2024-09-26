Kumsal’ın yaşam umudu Türkiye

Henüz dört yaşında olan Kumsal Çankaya, iki yıldır yaşam savaşı veriyor. Münster Üniversite Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Kumsal'dan Alman doktorlar ümidi kesip evine gönderince, ailesi durumu kabullenemeyip Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Yasin ve Özlem Çankaya çifti, "Bize 'Kızınızla son günlerini doya doya geçirin' dendi. Bunu anne baba olarak kabullenemiyoruz" diye konuştu.Çankayaçifti, Türkiye'de tedaviyi son şans olarak gördüklerini ifade etti ve içinde bulundukları çaresizliği "Kumsal ancak ambulans uçak ile sevk edilebilecek durumda. Devletimizden yardım bekliyoruz" sözleriyle anlattı. Anne Özlem Çankaya, kızının kansere yakalandığını iki yıl önce memleketleri Samsun'da gittikleri tatilde öğrendiklerini söyledi ve "Ateşlenince doktora götürmüştük" dedi.Samsun'da doktorların kan tahlillerinde anormallik tespit ettiklerini anlatan anne, "Böbreğinde kitle olduğu belirlendi, kanser teşhisi kondu ve böbreği alındı. Tedavisi Münster Üniversite Hastanesi'nde devam etti. Kanser hücrelerinin vücuduna yayıldığı söylendi. Kemoterapiyle düzelme başladı. Karaciğerinde diyaframa yapışık yeni kitle tespit edildi ve ameliyat yapılmadı. Eve götürmemiz istendi" diye konuştu.