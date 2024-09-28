Duruşmayı yatarak dinledi

Dördü Türk 9 genci öldüren ırkçı Tobias Rathjen'in (43) babası Hans Gerd Rathjen (77), kurban yakınlarını tehdit suçlamasıyla açılan davada ikinci duruşmaya zorla götürüldü. Halkı kışkırtma, zorbalık, hakaret, izinsiz giriş ve yaklaşma yasağını ihlal suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkarılacak olan Rathjen, evinden zorla alındı. Evine gelen polislere kapıyı açmayan Rathjen, terastan eve giren polislerce alındı. Kalp sorunları olduğunu iddia eden sanık için ambulans çağrıldı. Sanık duruşma salonuna girince ise kendini yere attı. Hakim, "Duruşmaya yatarak da katılabilirsiniz. Yastık verelim mi" dedi. Rathjen bunu kabul etti. Duruşmada bilirkişi raporu dinlendi.