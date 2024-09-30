Kan rezervleri kritik durumda

Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz, Saarland ve Aşağı Saksonya'da durum çok kritik. Planlanan bazı ameliyatların şimdiden ertelendiği bildirilirken, özellikle gençlerin bağış yapmasının beklendiği vurgulandı.Kan rezervlerinin yeterince kan bağışında bulunulmaması nedeniyle büyük oranda gerilediği belirtildi. DRK yetkilileri, "Ülke genelinde her gün 15 bin kan bağışına ihtiyaç var. Bağış olmadığı için artık büyük ölçüde tükenmiş olan rezervlere başvurmak zorunda kaldık. Lütfen bağışta bulunun" dedi.