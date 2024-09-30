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Giriş Tarihi: 30.9.2024

Kan rezervleri kritik durumda

Kan bağışları Almanya’da tarihi düşük seviyeye geriledi. Her gün 15 bin kan bağışına ihtiyaç duyulan ülkede kan rezervleri çok kritik noktada

Cengiz PARLAYAN
Kan rezervleri kritik durumda
Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz, Saarland ve Aşağı Saksonya'da durum çok kritik. Planlanan bazı ameliyatların şimdiden ertelendiği bildirilirken, özellikle gençlerin bağış yapmasının beklendiği vurgulandı.

BAĞIŞTA BULUNUN ÇAĞRISI
Kan rezervlerinin yeterince kan bağışında bulunulmaması nedeniyle büyük oranda gerilediği belirtildi. DRK yetkilileri, "Ülke genelinde her gün 15 bin kan bağışına ihtiyaç var. Bağış olmadığı için artık büyük ölçüde tükenmiş olan rezervlere başvurmak zorunda kaldık. Lütfen bağışta bulunun" dedi.
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Kan rezervleri kritik durumda
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