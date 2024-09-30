Tiyatroya adanmış hayat

Hayatını tiyatroya adayan Enver Özkandemir (87), tiyatrodan bir türlü kopamıyor. Almanya'nın Wuppertal kentinde bundan 38 sene önce Elele Tiyatrosu'nu kuran Özkandemir, "Yaşım 87 oldu. Yarım asırdan fazla Almanya'da yaşıyorum. Bugüne kadar sayısız Türkçe oyunlar sahneye koyduk, birçok öğrenci yetiştirdim, ama pes etmedim. Yeni oyunda yine tiyatroseverlerin karşısına çıkmak istiyorum" diye konuştu.50 yıldır Wuppertal'de yaşayan ve herkesin "Enver Hoca" diye tanıdığı Özkandemir, Elele Tiyatrosu'nu kurduktan sonra elinde bir çiçek gibi özenle büyüttüğünü belirterek, "Öğrencilerimden ve tiyatromdan uzak kalmamak için Türkiye'ye kesin dönüşü asla düşünemiyorum. Ailem, ben 6 yaşındayken 1943 yılında Rize'den Zonguldak'a göç etti. Evimiz Zonguldak Devlet Tiyatrosu'na yakındı. Çocukluğum tiyatrocuların arasında geçti" dedi.1963 yılında ilk kez bir oyun yönettiğini anlatan Özkandemir, "Zonguldak'ta tiyatroda sahne alıyordum. Ani kararla 1971'de Almanya'ya geldim. Bir kırtasiye fabrikasında çalıştım ve emekli oldum. Daha sonra yetenekli Türk gençlerini bir çatı altında toplamaya karar verdik ve 1986 yılında Elele Tiyatrosu'nu kurduk. Bugüne kadar 23 oyun sahneledik. Almanya'da beni en çok mutlu eden olay, gençlerimize tiyatro sevgisi aşılamak oldu" dedi.