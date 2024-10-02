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Giriş Tarihi: 2.10.2024

Okulda şiddet ve zorbalık arttı

Okullarda öğrenciler arası darp, hakaret ve zorbalık arttı. 2023’te şiddet kaynaklı vaka sayısı 11 bin artış göstererek 65 bin seviyesine çıktı

İbrahim TAŞ
Okulda şiddet ve zorbalık arttı
Almanya Yasal Kaza Sigortası (DGUV) tarafından yapılan bir anket araştırması, öğrenciler arasındaki hakaret ve zorbalık gibi psikolojik şiddet vakalarının arttığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası (yüzde 56) bu izlenimi taşırken, yüzde 44'ü fiziksel şiddetin arttığını belirtti.

'ŞİDDETSİZ OKULDAN UZAKTAYIZ'
Verilere göre, 2023'te şiddet kaynaklı vaka sayısı 11 bin artarak 64 bin 897'ye ulaştı. DGUV Genel Müdürü Stefan Hussy, "İstatistikler, okullardaki şiddet olaylarının tam bir resmini sunmuyor. Özellikle psikolojik şiddet ve sonuçları bu istatistiklerde yer almıyor. Şiddetsiz okul hedefinden uzağız" dedi.
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Okulda şiddet ve zorbalık arttı
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