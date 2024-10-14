CSU kurultayında “Söder Kebabı”

Augsburg'da düzenlenen CSU kurultayına katılanlar, genel başkanları Markus Söder adına kurulan stantta 3 euroya satılan "CSU Özel Döneri"ne büyük ilgi gösterdi. Kurulan döner standının önünde kuyruk oluşurken, hemen yandaki stantta 35,99 euroya "Söder Kebab" yazan kapüşonlar satıldı.CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'in de konuşmacı olarak katıldığı programda ülkenin ekonomi politikası eleştirildi. Merz, yeni bir ajandaya ihtiyaç olduğunu belirtti ve güvenlik sorununa da değindi. Merz, "Genç kadınların kendilerini güvende hissedememesi utanç verici" dedi.