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Giriş Tarihi: 14.10.2024

CSU kurultayında “Söder Kebabı”

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi kurultayında Genel Başkan Markus Söder’e atfen “Söder Kebabı” standında “Özel CSU Döneri” satıldı. 3 euroya satılan döner kebap büyük ilgi gördü

Mustafa AKBABA
CSU kurultayında Söder Kebabı
Augsburg'da düzenlenen CSU kurultayına katılanlar, genel başkanları Markus Söder adına kurulan stantta 3 euroya satılan "CSU Özel Döneri"ne büyük ilgi gösterdi. Kurulan döner standının önünde kuyruk oluşurken, hemen yandaki stantta 35,99 euroya "Söder Kebab" yazan kapüşonlar satıldı.



MERZ DE KATILDI
CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'in de konuşmacı olarak katıldığı programda ülkenin ekonomi politikası eleştirildi. Merz, yeni bir ajandaya ihtiyaç olduğunu belirtti ve güvenlik sorununa da değindi. Merz, "Genç kadınların kendilerini güvende hissedememesi utanç verici" dedi.
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CSU kurultayında “Söder Kebabı”
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