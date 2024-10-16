Bürokratik yük hafifliyor

Bürokrasiden yaka silken Almanya'da, yükü hafifletmek adına hazırlanan yasa teklifi, Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) de desteğiyle Federal Meclis'te kabul edildi. Belge saklama sürelerinin kısaltılması ve yaklaşık 60 başka önlemle şirketler ve vatandaşlar için bürokratik yükün hafifletilmesini öngören teklife BSW ve Sol Parti karşı oy kullanırken, AfD çekimser kaldı.Dördüncü Bürokrasi Azaltma Yasası kapsamındaki önlemlerle işletmelerin yıllık yaklaşık bir milyar euro tasarruf etmesi öngörüldü. Yasa, talep edilmesi halinde vergi beyannamelerinin dijital olarak sunulması, kimlik kartı şifrelerinin çevrim içi olarak sıfırlanabilmesi planlanıyor. Fatura, banka dekontları, maaş ve ücret listeleri için saklama süresi on yıldan sekiz yıla indiriliyor.Alman vatandaşlarının otel konaklamalarında bildirim formu doldurması artık gerekmeyecek. İşverenler mali müşavirlerine sosyal sigorta kurumları için yazılı vekaletname vermek zorunda kalmayacak. Yine işverenler, artık iş sözleşmelerinin şartlarını kağıt üzerinde ve imzalı olarak çalışanlarına vermek zorunda olmayacak. Sadece bu uygulamayla günlük üç ağaca denk gelen kağıt tasarrufu sağlanacak.