Özoğuz’a linç kampanyası

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, sosyal medya hesabında, İsrail'in El Aksa Hastanesi'ne saldırdığı anın fotoğrafını paylaştı. Adil Bir Ortadoğu Barışı İçin Yahudi Sesi adlı derneğin İngilizce "İşte bu Siyonizm" yazan paylaşımına profilinde yer veren Özoğuz, linç edildi.Özoğuz'un alıntı yaptığı derneğin Yahudi toplumu adına konuştuğunu iddia etse de İsrail devletini gayrimeşrulaştırmak adına çalıştığı ileri sürüldü. Tepkiler üzerine Özoğuz paylaşımını sildi, amacının iki tarafın yaşadığı sivil acılara dikkat çekmek olduğunu belirtti.