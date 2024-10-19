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Giriş Tarihi: 19.10.2024

Özoğuz’a linç kampanyası

İsrail’in El Aksa Hastanesi’ne saldırı anı görüntüsünü paylaşan Aydan Özoğuz linç edilmeye başladı. Özoğuz, “Acıya dikkat çektim” dedi

Fatih YILMAZ
Özoğuz’a linç kampanyası
HEMEN TOPA TUTTULAR
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, sosyal medya hesabında, İsrail'in El Aksa Hastanesi'ne saldırdığı anın fotoğrafını paylaştı. Adil Bir Ortadoğu Barışı İçin Yahudi Sesi adlı derneğin İngilizce "İşte bu Siyonizm" yazan paylaşımına profilinde yer veren Özoğuz, linç edildi.

SİLMEK ZORUNDA KALDI
Özoğuz'un alıntı yaptığı derneğin Yahudi toplumu adına konuştuğunu iddia etse de İsrail devletini gayrimeşrulaştırmak adına çalıştığı ileri sürüldü. Tepkiler üzerine Özoğuz paylaşımını sildi, amacının iki tarafın yaşadığı sivil acılara dikkat çekmek olduğunu belirtti.
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Özoğuz’a linç kampanyası
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