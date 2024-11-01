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Giriş Tarihi: 1.11.2024

Irkçı babaya 21 bin euro ceza

Hanau teröristinin babası Hans Gerd Rathjen, kurban yakınlarına tehdit davasında 21 bin euro para cezası aldı. Hakim, sanık için ‘Şüphesiz ırkç’ı ifadesini kullandı

Irkçı babaya 21 bin euro ceza
HAKİM NET KONUŞTU
Dördü Türk 9 genci öldüren ırkçı Tobias Rathjen'in (43), babası Hans Gerd Rathjen (77), kurban yakınlarını tehdit suçlamasıyla açılan davada 21 bin 600 euro para cezasına çarptırıldı. Halkı kışkırtma, zorbalık, izinsiz giriş ve yaklaşma yasağını ihlal suçlamalarıyla yargılanan Rathjen için hâkim, 'Şüphesiz ırkçı' ifadesini kullandı.

ÜST MAHKEMEYE TAŞINABİLİR
Hanau Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Rathjen, göçmen kökenlilere ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'ye defalarca hakaret etmekten de suçlu bulundu. Irkçı baba, duruşmaya yine katılmadı. Müdahil taraf 1,5 yıl hapsini talep etmişti. İki tarafın da itirazı nedeniyle davanın bir üst mahkemeye taşınması bekleniyor.

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Irkçı babaya 21 bin euro ceza
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