Erken seçim 23 Şubat’ta

Federal Meclis'in Seçim Komisyonu dün erken seçim tarihini ele almak üzere toplandı. Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand'ın da katıldığı görüşmede Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) meclis grupları yeni seçim tarihi üzerinde uzlaşma sağladı. Erken seçim tarihi olarak 23 Şubat günü belirlendi. Seçim Kurulu, uzlaşılan tarih için 'Sorun görmüyoruz' değerlendirmesi yaptı.Başbakan Olaf Scholz, 16 Aralık'ta Federal Meclis'te güvenoyu talebinde bulunacak. Beklentiler, yeterli desteği alamayacağı yönünde. Eğer Scholz güvenoyu alamazsa, kabine seçim tarihini Cumhurbaşkanı'na resmi olarak önerecek ve bu önerinin kabulü ise yalnızca bir formalite olacak. Scholz, güven oylamasını 15 Ocak'ta yaparak seçimleri mart sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyordu.Erken seçim süreci başlarken, yapılan son kamuoyu anketine göre halkın çoğunluğu Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulacak Büyük Koalisyonu destekliyor. CDU/CSU ile Yeşiller'in oluşturması muhtemel koalisyonu destekleyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı. CDU/FDP seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 4.Hükümetin dağılmasının ardından yapılan seçim anketinde kaybeden taraf SPD oldu. SPD'nin oyları yüzde 15.5'e geriledi. CDU/CSU'nun oyu yüzde 32.5'e ulaştı. Irkçı AfD, yüzde 19.5 oya sahip oldu. Yeşiller yüzde 11.5'e yükseldi. Anketten BSW'ye yüzde 7, FDP'ye yüzde 5 oy çıktı. Scholz, en popüler 20 politikacı arasında 19. sıraya geriledi.Seçim tarihi konusunda varılan anlaşmanın ardından FDP, sadece ekonomi ve büyüme için önemli olan yasama projelerini destekleyeceğini açıkladı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, parlamentoda bir dizi proje üzerinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.