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Giriş Tarihi: 21.11.2024

Ortalama yaşam süresi kısaldı

Almanya’da ortalama yaşam süresi ilk kez AB ortalamasının altında kaldı. OECD raporuna göre, 81,2 yıl ortalamasına sahip olan Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya’nın üç yıl gerisinde

Cengiz PARLAYAN
Ortalama yaşam süresi kısaldı
Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporu, Almanya'da ortalama yaşam süresinin kısaldığını gösterdi. Örgüt raporuna Almanya'da yaşam süresi 81,2 yıl olarak yansıdı. OECD, "Almanya, bu alanda İspanya, İtalya ve İsviçre'nin 2,6 ila 3 yıl gerisinde kaldı" açıklamasında bulundu.

YAŞLILAR HAREKETSİZ
Raporda Almanya'nın sağlık harcamalarında Avrupa'da lider konumda olduğuna işaret edildi. Kişi başına harcamanın yaklaşık 5 bin 300 euro ile AB ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğu belirtildi. 65 yaş üstü kişilerin beşte dördünün yeterince hareket etmediğine de vurgu yapıldı.
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Ortalama yaşam süresi kısaldı
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