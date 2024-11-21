Ortalama yaşam süresi kısaldı

Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporu, Almanya'da ortalama yaşam süresinin kısaldığını gösterdi. Örgüt raporuna Almanya'da yaşam süresi 81,2 yıl olarak yansıdı. OECD, "Almanya, bu alanda İspanya, İtalya ve İsviçre'nin 2,6 ila 3 yıl gerisinde kaldı" açıklamasında bulundu.Raporda Almanya'nın sağlık harcamalarında Avrupa'da lider konumda olduğuna işaret edildi. Kişi başına harcamanın yaklaşık 5 bin 300 euro ile AB ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğu belirtildi. 65 yaş üstü kişilerin beşte dördünün yeterince hareket etmediğine de vurgu yapıldı.