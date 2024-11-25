Viyana’da FETÖ skandalı

SÖZ Partisi Başkanı Hakan Gördü, etkinliğin tanıtım broşüründe Viyana Belediyesi'nin logosunun yer almasının, "Gülen im Gespraech" isimli kitabın tanıtımının, belediye tarafından maddi olarak desteklenmesi anlamına geldiğini söyledi. Gördü, "Viyana, Gülen hareketine ve barış kisvesi altında propagandasına sahne olmamalı" diye konuştu.FETÖ'nün diyalog kisvesi altında gündemini kabul ettirmeye çalıştığını söyleyen Gördü, "Bu, belediyenin yapabileceği en yanlış saçmalıktır. İlk defa belediye açıktan bu harekete destek verdiğini ortaya koydu" dedi. Büyükelçi Ozan Ceyhun da belediyeyi yazdığı mektupla sert dille eleştirdi.Ömür Ayçiçek, bir paylaşımdan sonra FETÖ'cülerin hedefi oldu. "Bizi tanımak istersen çay içmeye gel" teklifini Ayçiçek, "250 insanı katledenlerin çayını içmek vatana ihanettir" diyerek reddetti.