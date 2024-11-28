FETÖ’nün logo oyunu tutmadı

FETÖ üyeleri, ölen elebaşları Fetullah Gülen hakkında yazılan kitap için 29 Kasım gününe etkinlik düzenledi. FETÖ'cüler, hazırladıkları afişlerde Viyana Belediyesi'nin logosunu kullandı. Duruma tepki gelince gerçek ortaya çıktı. SABAH'ın sorusunu yanıtlayan belediye etkinliğe hiçbir şekilde destek vermediklerini açıkladı ve logonun izinsiz olarak kullanıldığını belirtti.Viyana Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Michaela Königshofer, "29 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen 'Gülen in Gespraech' etkinliği Viyana Belediyesi tarafından desteklenmemiştir. Viyana Belediyesi logosunun yetkisiz kullanılması söz konusudur. Dernekten Viyana Belediyesi logosunu kaldırması istenmiştir. Logo internette bulunan broşürden kaldırılmıştır" ifadesini kullandı.FETÖ'cüler pek çok etkinlikte logo oyununa başvuruyor. Etkinliğe bölgedeki üst düzey insanları çekebilmek ve katılımı artırmak için resmi kurumların logolarını kullanan FETÖ'cüler, tepki gelmedikçe bu oyunlarını sürdürüyor. Viyana'daki olaya Söz Partisi Başkanı Hakan Gördü ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tepki göstermişti.