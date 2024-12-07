Elektriğin maliyeti istihdamı azaltıyor

Alman Sanayiciler Birliği (BDI), şirketlerin elektrik maliyetlerinin hafifletilmesi için siyasete çağrıda bulundu. BDI Genel Müdür Yardımcısı Holger Lösch, "Yüksek elektrik fiyatları, ülkedeki sanayi üretimini ve istihdamı tehdit ediyor. Şiddetle artan şebeke ücretlerinin düşürülmesi acilen gereklidir" dedi.Sanayiciler, politikacıları elektrik maliyetlerinin şirketler üzerindeki yükünü hafifletmeye çağırdı. BDI, "Yüksek fiyat üretim ve istihdamı tehlikeye atıyor" dedi.Alman Sanayiciler Birliği (BDI), şirketlerin elektrik maliyetlerinin hafifletilmesi için siyasete çağrıda bulundu. BDI Genel Müdür Yardımcısı Holger Lösch, "Yüksek elektrik fiyatları, ülkedeki sanayi üretimini ve istihdamı tehdit ediyor. Şiddetle artan şebeke ücretlerinin düşürülmesi acilen gereklidir" dedi.LÖSCH, hükümetin, 1.3 milyar euroya kadar katkı sağlama önerisinin çok yetersiz olduğunu söyledi, "Öneride finansman ve zamanlama belirsizliğini koruyor" diye açıklama yaptı. Öte yandan sanayi siparişleri, iç piyasadaki daralma nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 1.5 oranında azaldı.