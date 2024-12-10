Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Seçim yaklaştı vaatler arttı
Giriş Tarihi: 10.12.2024

Seçim yaklaştı vaatler arttı

Partiler genel seçim yaklaştıkça vaatlerini bir bir sıralamaya başladı. Okulda ücretsiz yemek vaat eden de var, emekli maaşına zam vaadinde bulunan da

Mustafa AKBABA
Cengiz PARLAYAN
Seçim yaklaştı vaatler arttı
SAĞLIK MALİYETİ DÜŞECEK
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, seçim sonrası okullarda ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlatacaklarını ifade etti. Ücretsiz yemeğin kötü beslenme nedeniyle hastalanmayı önleyeceğini ifade eden Miersch, "Ekonominin şu anda katlandığı sağlık maliyetleri de bu yolla önlenecek. Maliyetli olacak ancak üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

KÖKLÜ REFORM İSTEDİ
BSW Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, emeklilik sisteminde köklü bir reforma ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Wagenknecht, iktidar olmaları durumunda emeklilik maaşlarına 120 euro enflasyon zammı yapacaklarını vaat etti, emeklilerin son üç yılda satın alma güçlerinin düştüğünü ve yoksullaştıklarını söyledi, Avusturya modeli önerdi. -

ARKADAŞINA GÖNDER
Seçim yaklaştı vaatler arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA