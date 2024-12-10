Seçim yaklaştı vaatler arttı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, seçim sonrası okullarda ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlatacaklarını ifade etti. Ücretsiz yemeğin kötü beslenme nedeniyle hastalanmayı önleyeceğini ifade eden Miersch, "Ekonominin şu anda katlandığı sağlık maliyetleri de bu yolla önlenecek. Maliyetli olacak ancak üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.BSW Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, emeklilik sisteminde köklü bir reforma ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Wagenknecht, iktidar olmaları durumunda emeklilik maaşlarına 120 euro enflasyon zammı yapacaklarını vaat etti, emeklilerin son üç yılda satın alma güçlerinin düştüğünü ve yoksullaştıklarını söyledi, Avusturya modeli önerdi. -