Zorla tahliyeler artıyor

Geçtiğimiz yıl on binlerce insan Almanya'da kira borçları nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Adalet Bakanlığı, Federal Meclis' teki bir soru önergesine verdiği cevapta 2023 yılında 30 bin 200'ün üzerinde tahliye işlemi gerçekleştiğini gözler önüne serdi. İstatistiğe göre, en çok işlem 8998 sayısı ile nüfusun en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) gerçekleşti.İnsanların evleri ve dairelerini kaybetmelerinin en yaygın nedeni biriken kira borçları oldu. Soru önergesini veren Sol Parti'den Caren Lay, kiralar ücretlerine sınırlandırma getirilmesi ile işten çıkarmalara karşı daha iyi koruma çağrısında bulundu. Lay, "Giderek daha fazla insan kira çılgınlığının kurbanı oluyor" şeklinde konuştu.