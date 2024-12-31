İşte Almanya’nın emeklilik gerçeği

KADINLAR AZ KAZANIYOR

Alman Emeklilik Sigortası'nın rakamlarına göre, ülkede toplam 18 milyon 575 bin 274 kişi emekli aylığı alıyor. Bu emeklilerin 9 milyon 482 bin 262'si (yüzde 51) 1050 euronun altında aylık alıyor. Toplamda ise emeklilerin yüzde 77'si 1500 eurodan daha düşük bir aylığa sahip. Erkeklerde 1500 eurodan az alan emeklilerin oranı yüzde 60, kadınlarda ise bu oran yüzde 90.

YÜKSEK AYLIK ALAN AZ

HER üç emekliden birinin ise emekli aylığı 750 euronun altında. Emeklilerin yaklaşık beşte biri ise 450 euroya kadar aylık alıyor. Tüm emeklilerin yüzde 11,4'ü, yani 2 milyon 115 bin kişi, 300 euroya kadar bir maaşla geçinmek zorunda. 1500 euronun üzerinde kazanan emeklilerin oranı ise yüzde 16,9. Rakam yükseldikçe, oran da azalıyor. 2100 euro ve üzeri aylık alanların oranı sadece yüzde 5 seviyesinde.

KİMLER ZENGİN SAYILIYOR?

Ülkede emekli aylıklarının Avrupa geneline göre düşük olması nedeniyle 1050 euro ve üzeri aylık alan kadınlar "zengin" sayılıyor. Erkekler ise 1350 euro ve üzeri maaş alıyorsa, zengin emekli statüsünde oluyor. Ancak Almanya'daki kiralar ve son dönemlerdeki hayat pahalılığı dikkate alındığında, emekliler aylıkları ile geçinemediği için, bir başka ülkeye taşınıp orada yaşamayı tercih ediyor.

AYLIKLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Almanya'da emekli aylıkları, çalışanların kazandığı brüt maaşa göre belirleniyor. Her yıl emeklilik kasası, Almanya'da ortalama maaşı belirliyor. Ortalama maaş kazananlar, 1 emeklilik puanı alıyor. Üst sınıra kadar, ki genelde bu iki puan oluyor, alınan maaş, ortalama maaşa bölünüyor. Çalışma hayatı boyunca toplanan puanlar, maaşı belirliyor. Halen 1 emeklilik puanının karşılığı 37,60 euro. 45 yıl çalışan, 1692 euro brüt aylık alıyor. Kalan net maaş ise 1490 euro seviyesinde. Alınabilecek en üst emekli aylığını alan emekli sayısı ise Almanya'da sadece 50. Bu 50 kişi, 3 bin ile 3 bin 250 euro arasında maaş alıyor.