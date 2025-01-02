Kadınları savunayım derken büyük gaf yaptı

Yeşiller Partisi'nin Gençlik Kolları Sözcüsü Jette Nietzard, havai fişek yaralanmalarına ilişkin X adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Nietzard, "En azından havai fişek atarken ellerini kaybeden erkekler, artık kadınlara vuramayacak" yorumunda bulundu.

Paylaşıma tepki yağarken, Nietzard'ın partisine üye olanlar da paylaşımın hemen silinmesini istedi. Bir kullanıcı, "Sevgili parti üyesi arkadaşım, kusura bakma ama bu korkunç bir paylaşım. Sil ve ne yazdığını bir daha düşün" yorumunda bulundu. Nietzard, artan tepkiler üzerine X'teki paylaşımını sildi ve yanlış anlaşılan ifadeler için özür diledi.