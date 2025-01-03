Ferdi Tayfur’un Avrupa menajeri SABAH’a konuştu: Devletine çok bağlıydı

ÇOK MERHAMETLİ BİR İNSANDI

Sanatçının bir başka özelliğinin de çok merhametli, çok duygusal ve çok cana yıkın birisi olduğunu söyleyen İnan, "Hayranlarıyla hep yakından ilgilenirdi. Yanlış anlaşılır diye kuliste hiçbir zaman elini bir kadının omzuna atıp fotoğraf çekilmemiştir. Herkesi kendisi gibi duygusal bildiği için hemen her şeye inanırdı" dedi.

'FERDİ TAYFUR MÜZESİ' AÇILACAKTI

İnan sözlerini şöyle sürürdü; "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Adana'da kentin kurtuluşu olan 5 Ocak'ta Ferdi Tayfur adına bir müze açılışı olacaktı. Müzeye vermek için Özel eşyalarını toparlıyorduk. Ferdi Baba, Marmaris'te yaşadığı için gelmesi biraz zor olacaktı. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin onu özel bir uçakla Marmaris'ten alıp Adana'da müze açılışına getirme gibi bir projesi de vardı. Ancak nasip ve kısmet olmadı. En son 30 Mart 2019'da Münih'te canlı orkestra eşliğinde sahne aldı. Diyalize giriyordu. 2021 yılında böbrek nakli oldu. Böbreği de kendi oğlu verdi. Sürekli hastaneye girip çıkıyordu. Antalya'daki son 16 günlük süreç artık ona yetmedi. Soğuk algınlığı yüzünden ciğerlerini üşüttü. 2 Ocak'ta hastaneden taburcu edileceği söyleniyordu. Nasip değilmiş. Çıktı ama farklı bir yere gitti."