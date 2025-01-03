Ferdi Tayfur’un Avrupa menajeri SABAH’a konuştu: Devletine çok bağlıydı

Eserleriyle milyonların kalbine dokunan usta sanatçının Almanya'da yaşayan menajeri Aykut İnan (56) 2010 yılında geçirdiği yüz felci rahatsızlığının ardından inzivaya çekilen ve sadece yurtdışında sahne alan arabesk müziğinin efsanesi Ferdi Tayfur'u anlattı.
Ferdi Baba'nın unutulmaz Gülhane Konseri ve rekorlar kıran sinema filmleri ile tescillenmiş en büyük hayran kitlesine sahip sanatçı olduğunu söyleyen İnan, "10 Mayıs 2010 tarihinde bir yüz felci geçirdi. Üç hafta sonra 'hayranlarımı hüsrana uğratmak istemiyorum' diyerek 31 Mayıs'ta Paris'te sahneye çıktı. Sürekli turne halindeydi" dedi.
EN SADIK HAYRAN KİTLESİNE SAHİPTİ
Alman RTL kanalı tarafından yıllar önce yapılmış olan ve "Dünya çapında en sadık hayran kitlesine sahip sanatçı kim?" anket sonucuna göre Ferdi Tayfur'un olduğunu söyleyen İnan, "Yıllarca Ferdi Baba'nın buradaki işlerini takip ettim. Birlikte yolculuklar yaptık, konserlere gittik. Gitmediğimiz şehir kalmadı. Defalarca evimde misafir ettim. Anlatmakla bitmeyecek çok anılarımız oldu" dedi.
TANIMADIĞI İNSANA YARDIM EDERDİ
Arabada giderken "Abi bu şarkıları nasıl yaptın?" diye sorduğunda dizine vurarak cevap verdiğini söyleyen İnan, "Ferdi Baba'nın öyle de bir duyarlı tarafı vardı. Tanımadığı insan gelip kendisinden maddi veya manevi yardım talebinde bulunduğunda kesinlikle o insana hemen yardım etmeye çalışırdı. Çıkarıp para verdiğini de bilirim" dedi.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ VATANINI SEVMESİ OLDU
Ferdi Tayfur'un en büyük ve başta gelen özelliğinin son derece vatanını ve bayrağını sevmesi olduğunu söyleyen İnan, "Müzik değil de devlet yararına konuş seninle sabahtan akşama kadar konuşurdu. Hiç bıkmazdı. Devlet için aşırı bir duyarlılığı vardı" diye bilgi aktardı.
ÇOK MERHAMETLİ BİR İNSANDI
Sanatçının bir başka özelliğinin de çok merhametli, çok duygusal ve çok cana yıkın birisi olduğunu söyleyen İnan, "Hayranlarıyla hep yakından ilgilenirdi. Yanlış anlaşılır diye kuliste hiçbir zaman elini bir kadının omzuna atıp fotoğraf çekilmemiştir. Herkesi kendisi gibi duygusal bildiği için hemen her şeye inanırdı" dedi.
'FERDİ TAYFUR MÜZESİ' AÇILACAKTI
İnan sözlerini şöyle sürürdü; "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Adana'da kentin kurtuluşu olan 5 Ocak'ta Ferdi Tayfur adına bir müze açılışı olacaktı. Müzeye vermek için Özel eşyalarını toparlıyorduk. Ferdi Baba, Marmaris'te yaşadığı için gelmesi biraz zor olacaktı. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin onu özel bir uçakla Marmaris'ten alıp Adana'da müze açılışına getirme gibi bir projesi de vardı. Ancak nasip ve kısmet olmadı. En son 30 Mart 2019'da Münih'te canlı orkestra eşliğinde sahne aldı. Diyalize giriyordu. 2021 yılında böbrek nakli oldu. Böbreği de kendi oğlu verdi. Sürekli hastaneye girip çıkıyordu. Antalya'daki son 16 günlük süreç artık ona yetmedi. Soğuk algınlığı yüzünden ciğerlerini üşüttü. 2 Ocak'ta hastaneden taburcu edileceği söyleniyordu. Nasip değilmiş. Çıktı ama farklı bir yere gitti."