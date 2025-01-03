Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri "Sıla Yolu'nda" yeni dönem : Romanya ve Bulgaristan sınırlarında kontrol kalktı!
Giriş Tarihi: 3.1.2025 12:31 Son Güncelleme: 3.1.2025 12:41

"Sıla Yolu'nda" yeni dönem : Romanya ve Bulgaristan sınırlarında kontrol kalktı!

Avrupa Birliği’ne (AB) katılımlarından yaklaşık yirmi yıl sonra, Bulgaristan ve Romanya artık sınır kontrolünün olmadığı Schengen Bölgesi’nin tam üyeleri oldu. Otomobilleriyle Türkiye’ye gidecek olanlar artık rota değiştirirse Türkiye’ye kadar sınır kontrolü olmadan gidebilecek

Cemil ALBAY
Sıla Yolu’nda yeni dönem : Romanya ve Bulgaristan sınırlarında kontrol kalktı!

Yılbaşından itibaren bu iki ülke arasındaki kara sınırlarında kontroller kaldırıldı. Romanya ve Macaristan arasındaki 17 mevcut resmi geçiş noktasında, otomobil ve trenle seyahat edenler artık pasaport ve kimlik göstermek zorunda kalmayacak. Ayrıca Bulgaristan-Yunanistan arasındaki altı sınır kapısında da kontroller kaldırıldı. Bulgaristan ve Romanya arasında toplamda 14 resmi sınır geçiş noktası bulunuyordu; bunlardan ikisi Tuna Nehri üzerindeki köprülerde ve yedisi feribot ile geçiş sağlıyordu.

Romanya İçişleri Bakanlığı, Romanya tarafında sınır bölgelerinde sadece 30 kilometrelik bir alanda rastgele ve habersiz kontroller yapılacak. Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'dan oluşan 100 kişilik bir sınır muhafız ekibi, Bulgaristan-Türkiye arasındaki AB dış sınırında görevlendirilecek.

SILA YOLU'NDA NE DEĞİŞTİ

Otomobilleriyle Türkiye'ye seyahat edenler Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergâhını kullanırlarsa Türkiye sınırına kadar gümrük kontrolüne takılmayacak. Dönüş yolunda ise Bulgaristan'ın gümrük kontrolünün ardından aynı güzergâhı kullanıp Almanya'ya ulaşabilecekler.

Bu güzergâhı seçmeyip Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan güzergâhına yönelenler, Macaristan çıkışında, Sırbistan giriş ve çıkışında, Bulgaristan giriş ve çıkışı ile Türkiye girişinde pasaport kontrolünden geçecek.

Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ile Yunanistan güzergâhından Türkiye'ye gidecek olanlar da Macaristan çıkışında, Sırbistan giriş ve çıkışında, Kuzey Makedonya giriş ve çıkışında Yunanistan giriş ve çıkışı ile Türkiye girişinde pasaport kontrolünden geçecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Sıla Yolu'nda" yeni dönem : Romanya ve Bulgaristan sınırlarında kontrol kalktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA