Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Stuttgart’ta yangın: Karı-koca öldü
Giriş Tarihi: 8.1.2025 11:18 Son Güncelleme: 8.1.2025 11:24

Stuttgart’ta yangın: Karı-koca öldü

Dokuz kişinin yaşadığı evde çıkana yangın iki kişinin ölümüne neden oldu. Yangından bir yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu yedi kişi sağ çıkmayı başardı

Fatih YILMAZ
Stuttgart’ta yangın: Karı-koca öldü

Stuttgart'ın Feuerbach bölgesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir çift yaşamını yitirdi. Yangın, dün akşam saat 21.00 sularında birinci katta bulunan dairede başladı. İhbar üzerine olay yerine üç itfaiye aracı, özel kurtarma araçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan aralarında bir yaşındaki çocuğun da olduğu yedi kişi, yangından sağ kurtulmayı başardı.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra daireye giren itfaiye ekipleri, kaçamayan çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Stuttgart’ta yangın: Karı-koca öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA