Stuttgart’ta yangın: Karı-koca öldü

Stuttgart'ın Feuerbach bölgesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir çift yaşamını yitirdi. Yangın, dün akşam saat 21.00 sularında birinci katta bulunan dairede başladı. İhbar üzerine olay yerine üç itfaiye aracı, özel kurtarma araçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan aralarında bir yaşındaki çocuğun da olduğu yedi kişi, yangından sağ kurtulmayı başardı.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra daireye giren itfaiye ekipleri, kaçamayan çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma devam ediyor.