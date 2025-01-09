En çok kazanan meslek grubu açıklandı

Platformun Maaş Raporu'na göre, doktorların yıllık brüt kazancı 98 bin 750 Euro oldu. Doktorlar bu maaşla ülkenin en çok kazanan meslek grubunu oluşturdu. Doktorları, bankacılık ve sigorta sektörü çalışanları 59 bin 500 Euro, mühendisler 58 bin 500 Euro ve danışmanlık sektöründeki profesyoneller 58 bin 250 Euro ile takip etti. Listenin sonunda ise 37 bin 750 Euro ile perakende sektörü çalışanları yer aldı.

İLK SIRADA HAMBURG VAR

Ülkede genelde tam zamanlı çalışanların yıllık ortalama brüt geliri ise 45 bin 800 Euro olarak rapora yansıdı. Maaşların bölgesel olarak farklılık gösterildiğinin aktarıldığı raporda, en yüksek kazancı Hamburg Eyaleti'ndekiler ortalama 50 bin Euro ile elde etti. Hamburg'u Baden Württemberg, Hessen ve Bavyera eyaletleri izledi. Mecklenburg Vorpommern ve Saksonya Anhlat ise 39 bin 500 Euro yıllık ortalama maaş ile son sırada görüldü.

Öte yandan araştırma üniversite mezunlarının 60 bin 500 Euro ile ortalama çalışanlardan yüzde 40 daha fazla kazandığını gösterdi.