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Giriş Tarihi: 10.1.2025 12:12

Almanya’da nüfus alarmı

Hükümet yaşlıların gelecekteki durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, 2055 yılında bakıma muhtaç olan yaşlı sayısı tavan yapacak

Cengiz PARLAYAN
Almanya’da nüfus alarmı

Almanya'da yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, bakıma muhtaç kişi sayısının önümüzdeki 30 yılda önemli ölçüde artacağı öngörüldü. Hükümetin yaşlılık raporuna göre, 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyon olan bakıma muhtaç kişi sayısının 2055 yılında 7,6 milyona ulaşmasının beklendiği ortaya çıktı. Buna göre artışın özellikle 80 yaş ve üzeri nüfusun 2050 yılına kadar 6 milyondan 8-10 milyona yükselmesi ile ilişkilendirildiği ifade edildi.

YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYALAR

Raporda genel olarak emeklilik gelirlerinin olumlu bir gelişim gösterdiği belirtilse de, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 17-19'unun yoksulluk riski altında olduğu belirtilirken, bu oranın genel nüfustaki yüzde 16-17 seviyesinin üzerinde olduğuna işaret edildi.

Federal Aile Bakanı Lisa Paus, özellikle kadınlar ve göçmen kökenli bireyler arasında eşitsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti ve yaşlı nüfusun topluma eşit katılımının sağlanması gerektiğini vurguladı.

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Almanya’da nüfus alarmı
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