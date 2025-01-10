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Giriş Tarihi: 10.1.2025 12:14

Çocuklar için işletmesinin malzemelerini sattı

Köln kentinde yaşayan iş kadını Selda Hava Öz, çocuklar için örnek bir girişimde bulundu. Öz, yeni satın aldığı restoranının malzemelerini satıp çocuklara yardım derneğine bağışladı

İbrahim TAŞ
Çocuklar için işletmesinin malzemelerini sattı

İş kadını Selda Hava Öz, satın aldığı 50 yıllık restoranın içerisindeki tüm malzemeleri çocuklar için satışa çıkardı. Bu yolla 4500 Euro gelir elde eden Öz, parayı çocuklar için hospis ve palyatif bakım hizmeti sunan Deutsche Kinderhospizverein isimli derneğe bağışladı.

Öz, "Yeni mekanın içindeki malzemeleri açık artırma ile satışa sunduk. Yardım fikri restoranın yönetimini üstlenen çocuklarım Batuhan ve Berkcan'dan geldi. Bir anne olarak çok mutlu oldum. Hayırlı bir iş yapmanın haklı gururunu yaşadık. Türk ve Akdeniz mutfağından yemek sunacağımız Zadem Prive olarak çocuklara dönül bu tür desteklerimiz sürecek" dedi.

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Çocuklar için işletmesinin malzemelerini sattı
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