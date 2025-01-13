AfD’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Erdoğan Türkiye’yi önemli bir siyasi ve ekonomik güce dönüştürdü

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Maximilian Krah, www.sabah.de'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik güç haline getirdiğini belirten Krah, "Türkiye'nin onun döneminde geçirdiği gelişim etkileyici. Ülkelerimiz arasında yakın bir ortaklık, karşılıklı fayda sağlayacaktır" dedi. Erdoğan'ın ülkesinin çıkarlarını savunduğu için Alman siyasetçiler tarafından sevilmediğini kaydeden Krah, Almanya'daki Türk toplumu konusunda da beklenmeyen açıklamalar yaptı.
"TÜRK TOPLUMUNA SAYGILIYIZ"
AfD'nin Eşbaşkanı Tino Chrupalla'nın "AfD'nin kapıları herkese açık" çağrısını hatırlatan Krah, "Biz, Türk toplumuna olduğu gibi saygı duyuyoruz. Diğer partiler, gerçek Türkleri değil; Türkiye'yi eleştiren ve Almanlara duymak istediklerini söyleyen kişiler istiyor. Soruyorum, hangi Türk, Cem Özdemir'e saygı duyar ki? Bizim sunduğumuz şey, saygı ve vatanseverliktir. Bu da Türk toplumunun uzun zamandır beklediği ancak asla alamadığı bir yaklaşımdır" dedi.
"AfD İSLAM DÜŞMANI DEĞİL"
AfD'nin gösterildiği gibi İslam karşıtı bir parti olmadığını savunan Maximilian Krah, "Neredeyse tüm Avrupa'daki sağ partiler, AfD dahil, El Kaide ve DEAŞ'ın terör eylemlerinin etkisi altında oluştu. Bu durum İslam'a karşı bir şüphecilik getirdi. Ancak artık İslam dininin içindeki farklılıkları tanımayı öğrendik; örneğin, Arap Selefileri ile Türk Hanefileri arasındaki farkları ayırt edebiliyoruz. Bu konuda, 10 yıl öncesine göre daha bilinçliyiz. Bu yüzden artık AfD'nin İslam karşıtı bir parti olduğunu söylemek doğru olmaz" diye konuştu.
"GİZLİ TOPLANTI, İSTİHBARAT YALANI"
Maximilian Krah, Potsdam kentinde AfD'nin önde gelen isimlerinin de katıldığı öne sürülen gizli bir toplantıda, Almanya'daki tüm göçmen kökenlilerin Alman vatandaşı olsalar bile sınır dışı edilmesinin tartışıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlandı. Potsdam iddiasının solcu aktivistler ile iç istihbaratın birlikte ortaya attığı büyük bir yalan olduğunu ileri süren Maximilian Krah, "Ne böyle bir toplantı yapıldı ne de böyle planlar gündeme geldi. Mahkemeler de bu iddiaları asılsız bulmuştur" dedi. Krah, bununla birlikte, son 10 yılda Almanya'ya gelen mültecilerin anavatanlarına geri gönderilmesini savunduklarını dile getirdi.
"TÜRKLERİ KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"
AP Milletvekili Krah, Almanya'daki Türk toplumuna özel bir vurgu yaparak, Türklerin Almanya-Türkiye ortaklığında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Almanya ile Türkiye arasındaki ortaklığın daha da gelişmesini destekliyoruz. Almanya'daki Türkler bu ortaklığın vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi. Ayrıca, Türklerin AfD'nin doğal müttefikleri olduğunu ve parti olarak bu kesimi kazanmayı hedeflediklerini söyledi.