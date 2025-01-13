AfD’den SABAH’a çarpıcı açıklamalar: Erdoğan Türkiye’yi önemli bir siyasi ve ekonomik güce dönüştürdü

"TÜRK TOPLUMUNA SAYGILIYIZ"

AfD'nin Eşbaşkanı Tino Chrupalla'nın "AfD'nin kapıları herkese açık" çağrısını hatırlatan Krah, "Biz, Türk toplumuna olduğu gibi saygı duyuyoruz. Diğer partiler, gerçek Türkleri değil; Türkiye'yi eleştiren ve Almanlara duymak istediklerini söyleyen kişiler istiyor. Soruyorum, hangi Türk, Cem Özdemir'e saygı duyar ki? Bizim sunduğumuz şey, saygı ve vatanseverliktir. Bu da Türk toplumunun uzun zamandır beklediği ancak asla alamadığı bir yaklaşımdır" dedi.

"AfD İSLAM DÜŞMANI DEĞİL"

AfD'nin gösterildiği gibi İslam karşıtı bir parti olmadığını savunan Maximilian Krah, "Neredeyse tüm Avrupa'daki sağ partiler, AfD dahil, El Kaide ve DEAŞ'ın terör eylemlerinin etkisi altında oluştu. Bu durum İslam'a karşı bir şüphecilik getirdi. Ancak artık İslam dininin içindeki farklılıkları tanımayı öğrendik; örneğin, Arap Selefileri ile Türk Hanefileri arasındaki farkları ayırt edebiliyoruz. Bu konuda, 10 yıl öncesine göre daha bilinçliyiz. Bu yüzden artık AfD'nin İslam karşıtı bir parti olduğunu söylemek doğru olmaz" diye konuştu.