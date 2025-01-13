Alman pasaportu cazibesini kaybetti

Alman pasaportuna sahip olanlar 2024'te 194 ülkeye vizesiz seyahat ederken sayı bu yıl düşecek. Henley Pasaport Endeksi'ne göre Singapur, 195 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile listenin zirvesine yerleşti. Japonya 193 ülke ile ikinci sırada yer aldı. Almanya ise 192 ülke ile üçüncü sıraya geriledi. Avusturya, Danimarka ve İsveç, 191 ülkeye vizesiz erişim sağlayarak dördüncü sırayı aldı. ABD, 186 ülkeye vizesiz seyahat ile dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Sıralamanın en alt basamaklarında ise Afganistan ve Suriye yer alıyor. Afganistan vatandaşları yalnızca 26 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, Suriye vatandaşları sadece 27 ülkeye erişim sağlayabiliyor.

İlk 10 Pasaport Sıralaması

Sıra Ülke Vizesiz Gidilebilen Ülke Sayısı

1 Singapur 195

2 Japonya 193

3 Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Finlandiya, Güney Kore 192

4 Avusturya, Danimarka, İsveç, Norveç 191

5 Belçika, İsviçre, İngiltere, Portekiz 190

6 Yunanistan, Avustralya 189

7 Kanada, Polonya, Malta 188

8 Macaristan, Çekya 187

9 Estonya, ABD 186

10 Litvanya, Letonya, Slovenya, BAE 185